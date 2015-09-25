Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Нигматуллин: «Дзюба – провокатор еще тот»

    Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал возможную негативную реакцию болельщиков красно-белых на бывшего игрока московского клуба Артема Дзюбу, который сейчас выступает за «Зенит». «Спартак» примет питерцев в матче десятого тура РФПЛ в субботу.

    «Я понимаю болельщиков «Спартака». Ведь Дзюба провокатор еще тот! Порой такое сказанет в интервью, что реакция фанатов абсолютно логична. Я тоже переходил в разные команды, но старался все-таки с пониманием относиться к болельщикам. А Дзюба сразу сжигает мосты. Все в жизни идет по спирали, по себе знаю. И когда-то у Артема, возможно, появится возможность вернуться в «Спартак», но трибуны будут его проклинать», – говорит Нигматуллин.

    Также бывший вратарь «Спартака» призвал фанатов красно-белых не переходить определенные границы.

    «Надеюсь, что в субботу болельщики красно-белых все-таки будут разумны и не навредят прежде всего своему клубу. А поддержат «Спартак» так, что помогут ему отомстить именно футбольным путем».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2015 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Диктор
    1443210740
    Факт.
    Ответить
    ologreds
    1694997101
    numo443487
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+