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    • Платини: «Буду рад сотрудничать с властями по делу Блаттера»

    Платини: «Буду рад сотрудничать с властями по делу Блаттера»

    Президент УЕФА Мишель Платини намерен содействовать властям Швейцарии в расследовании обстоятельств уголовного дела против главы ФИФА Зеппа Блаттера, которого подозревают, среди прочего, в том, что он выплатил Платини два миллиона швейцарских франков со счетов ФИФА.

    «Эта выплата имеет отношение к работе, которую я выполнял по договору с ФИФА. Я буду рад уточнить для властей все подробности, которые имеют к этому отношение. Я дал знать швейцарским властям, что готов беседовать с ними в любое время», – прокомментировал Платини.

    Источник: Twitter

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    25.09.2015 21:38
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    Комментарии (2)
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    vladik12
    1443209042
    Что, сдавать собирается? Вместе же варили всю кашу. Не по-пацански.
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    ologreds
    1694997101
    numo443484
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