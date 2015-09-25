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    Ван Гаал: «Марсьяль не читает газет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о том, как ему работается с Антони Марсьялем.

    «Он очень открытый парень. Он слушает, он смотрит, концентрируется на матчах. Он очень обучаемый, и именно поэтому я купил его», – говорит наставник.

    Если Марсьяль забьет в субботнем матче с «Сандерлендом», то станет первым футболистом «МЮ», который отличился в своих трех первых играх за клуб в АПЛ.

    «Шумиха вокруг него не отвлекает Марсьяля, потому что он не читает газет. Возможно, он услышит об этом от своих партнеров по команде, но я не думаю, что игроки расскажут ему, что он может установить рекорд».

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    25.09.2015 20:31
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