Швейцарские власти открыли уголовное дело против Блаттера

Генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело в отношении президента ФИФА Йозефа Блаттера. Чиновник подозревается в преступной халатности, иначе говоря, в присвоении.

Швейцарцы подозревают, что контракт, подписанный Блаттером с карибским футбольным союзом в 2005 году, заключен на невыгодных для ФИФА условиях. Также функционер подозревается в незаконной выплате 2 миллионов швейцарских франков главе УЕФА Мишелю Платини. Сообщается, что денежная операция была проведена за счет ФИФА.

Как сообщает Reuters, Блаттер был допрошен прокуратурой в Цюрихе в пятницу, а штаб-квартира ФИФА и его кабинет сегодня подверглись обыску.