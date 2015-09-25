Моуринью: «Некоторым можно говорить о судьях, я нахожусь в списке тех, кому нельзя»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью дал свой комментарий по поводу системы наказаний наставников клубов английской Премьер-лиги за критику арбитров.

«Правила гласят, что некоторые менеджеры могут говорить о судьях до игры или после игры, а некоторые не могут. И я нахожусь в списке менеджеров, которых наказывают за разговоры об арбитрах до или после игры. Я должен придерживаться этих правил.

Это, конечно, воображаемый список менеджеров, но вы понимаете, что я имею в виду», – сказал португалец.