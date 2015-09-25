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    • Бабаев: «Не стоит ждать, что, построив новый стадион, мы сразу начнем покупать игроков за 10-15 миллионов»

    Бабаев: «Не стоит ждать, что, построив новый стадион, мы сразу начнем покупать игроков за 10-15 миллионов»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как скажется на ситуации в клубе в плане соответствия финансовому фэйр-плей открытие собственного стадиона.

    «На первоначальном этапе – никак. Надо еще ввести стадион в эксплуатацию. Кроме того, эксплуатация арены – это тоже недешевое удовольствие. Была предусмотрена коммерческая составляющая, чтобы клуб мог более уверенно себя чувствовать в нестабильной экономической ситуации вне зависимости от спортивных результатов.

    К сожалению, экономика страны испытывает сложности – рынок офисной недвижимости и платежеспособность населения в целом упали. В любом случае нас ждут непростые времена. Но надо отдать должное Евгению Ленноровичу Гинеру и его партнерам: несмотря на трудности, клуб ни в чем не нуждался. Мы всегда старались, пусть и не с таким размахом, но продлевать и подписывать новые контракты с футболистами, у которых могли быть предложения от других клубов на лучших условиях. Жили по средствам, но, как говорится, не голодали.

    Сейчас не стоит ждать, что, построив новый стадион, мы сразу начнем покупать футболистов стоимостью по 10-15 миллионов», – сказал Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2015 16:00
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