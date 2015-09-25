Миллер: «Афиша «Сталинец» – «Пищевик» звучала бы не менее задорно и вкусно»

Председатель совета директоров ОАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал о своих ожиданиях от матча 10 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Зенитом».

«Это афиша яркого, громкого футбольного противостояния, уходящего корнями в историю клубов, и афиша эта могла бы звучать по-другому, но не менее задорно и вкусно: «Сталинец» — «Пищевик».

Конечно, перед матчем всегда есть место шутке. Но в принципиальном футбольном противостоянии все по-настоящему. Эмоции болельщиков обострены до предела. Разочарование и горечь, восторг и триумф будут самыми настоящими. А это значит, нас ждет настоящий футбол», – сказал Миллер.