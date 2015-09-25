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    • Миллер: «Афиша «Сталинец» – «Пищевик» звучала бы не менее задорно и вкусно»

    Миллер: «Афиша «Сталинец» – «Пищевик» звучала бы не менее задорно и вкусно»

    Председатель совета директоров ОАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал о своих ожиданиях от матча 10 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Зенитом».

    «Это афиша яркого, громкого футбольного противостояния, уходящего корнями в историю клубов, и афиша эта могла бы звучать по-другому, но не менее задорно и вкусно: «Сталинец» — «Пищевик».

    Конечно, перед матчем всегда есть место шутке. Но в принципиальном футбольном противостоянии все по-настоящему. Эмоции болельщиков обострены до предела. Разочарование и горечь, восторг и триумф будут самыми настоящими. А это значит, нас ждет настоящий футбол», – сказал Миллер.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.09.2015 13:04
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    CSKA №1
    1443175971
    уДАЧИ сПАРТАКУ!
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    GM
    1443176739
    Хорошо сказал :)
    Ответить
    GM
    1443176781
    Сгоняйте там ничейку, ребята, чего зря упираться и силенки тратить :-)
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    Сармат Ростов
    1443178234
    Ага! Ты ещё Ивана Грозного с Петром Первым вспомни, эксперд!!! Турецким потоком лучше позанимайся!!!
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    Каратель
    1443182218
    предложил бы "мясо и бомж")))
    Ответить
    ologreds
    1694997103
    numo443443
    Ответить
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