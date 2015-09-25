Билеты на матч «Спартак» – «Зенит» практически распроданы

На центральный матч 10-го тура российской Премьер-лиги, в котором на стадионе «Открытие Арена» сыграют «Спартак« и «Зенит«, билеты практически распроданы. На данный момент доступны билеты лишь на два сектора южной трибуны. Их цена составляет 1000 рублей. Билеты на центральные сектора уже выкуплены, интернет-продажа завершена.

Общее количество проданных билетов в кассе стадиона не уточняют, но скорее всего трибуны будут заполнены полностью. Стоит напомнить, что матч состоится в субботу, 26 сентября, в 19:00 по московскому времени.