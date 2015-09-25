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    Билеты на матч «Спартак» – «Зенит» практически распроданы

    На центральный матч 10-го тура российской Премьер-лиги, в котором на стадионе «Открытие Арена» сыграют «Спартак« и «Зенит«, билеты практически распроданы. На данный момент доступны билеты лишь на два сектора южной трибуны. Их цена составляет 1000 рублей. Билеты на центральные сектора уже выкуплены, интернет-продажа завершена.

    Общее количество проданных билетов в кассе стадиона не уточняют, но скорее всего трибуны будут заполнены полностью. Стоит напомнить, что матч состоится в субботу, 26 сентября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2015 06:21
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    Комментарии (4)
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    slavutiq70
    1443174440
    Стадион нужно строить было хотя бы на 50 000 тыс на дерби с ЦСКА и на игры с Зенитом все желающие не попадают,Да и когда построят все стадионы к 2018 в Москве будут самые скромные,и по количеству зрителей и по внешнему виду
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    ologreds
    1694997105
    numo443413
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