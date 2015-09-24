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    Самедов: «Наша сильная сторона – движение»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассказал о подготовке к матчу против ЦСКА.

    В ближайшем туре вам предстоит играть с ЦСКА. В семи последних матчах «Локо» армейцам уступил. С чем связана такая тенденция?

    – Связано с тем, что ЦСКА просто выходит и выигрывает. А у нас не получается. Но постараемся прервать эту серию.

    Насколько «Локомотив» сейчас ощущает себя топ-клубом? Или вы пока не привыкли к своему статусу и высокому месту в таблице?

    – «Локо» всегда воспринимается как фаворит. Впереди еще много туров, много работы – рано говорить о позиции в турнирной таблице. Есть конкретная игра, дерби.

    Сколько матчей ЦСКА посмотрели? Есть ли понимание, что делать с армейцами?

    – ЦСКА мы последнее время смотрели много. Готовились к «Спортингу», плюс прошлый тур вообще был фантастический. Матч «Мордовия» – ЦСКА видели все. ЦСКА, наверное, единственная в России команда, которая может сделать подобное. Так что смотрели много и часто, а разбирать будем завтра. Тренерский штаб покажет нам видео.

    Матч с ЦСКА и возможная победа «Локомотива» может убедить критиков, что «Локо» – действительно серьезный претендент на медали.

    – Постараемся доказать, что мы серьезная команда. За любую игру дают три очка. Выиграем – подберемся к ним поближе. В следующем туре после ЦСКА у нас «Амкар» – и это опять же три очка...

    Сильнейшая сторона ЦСКА – это психология. Какая сильнейшая сторона у «Локомотива»?

    – Командный дух, движение. Мое мнение – у ЦСКА самая сильная полузащита в российском чемпионате, постараемся их там связать.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    24.09.2015 16:59
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    Комментарии (3)
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    астраханец
    1443105802
    Движение? Какое? Пешком что ли?
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    CSKA №1
    1443111430
    ЦСКА вперед!!!
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    ologreds
    1694997108
    numo443363
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