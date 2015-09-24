Собянин: «Основные работы на стадионе ЦСКА будут завершены к концу года»

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Москва ФМ» сообщил, что постройка стадиона московского ЦСКА близится к завершению.

«В настоящее время работы идут активно, и до конца года основной объем строительства планируется завершить», – сказал он.

На данный момент конструкции трибун уже готовы, ведется монтаж лифтов, внутренних инженерных систем, а также устройство фасадов.

Новый стадион «армейцев» будет вмещать 27 тысяч человек. На арене будет установлено 127 так называемых «скайбоксов» – мест повышенной комфортности.