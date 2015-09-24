Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Собянин: «Основные работы на стадионе ЦСКА будут завершены к концу года»

    Собянин: «Основные работы на стадионе ЦСКА будут завершены к концу года»

    Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Москва ФМ» сообщил, что постройка стадиона московского ЦСКА близится к завершению.

    «В настоящее время работы идут активно, и до конца года основной объем строительства планируется завершить», – сказал он.

    На данный момент конструкции трибун уже готовы, ведется монтаж лифтов, внутренних инженерных систем, а также устройство фасадов.

    Новый стадион «армейцев» будет вмещать 27 тысяч человек. На арене будет установлено 127 так называемых «скайбоксов» – мест повышенной комфортности.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2015 16:13
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    -Сивый Мерин-
    1443101116
    Мерин Москвы-Оленевод Собянин.
    Ответить
    CSKA №1
    1443106273
    Нормал!!!
    Ответить
    slavutiq70
    1443106513
    После постройки стадинов к мундиалю 2018 в Москве будут самые плохинькие стадионы,
    Ответить
    Сармат Ростов
    1443109380
    Стадионы в России строят! Суперсовременные! Радоваться этому надо! А некоторые читатели пишут, сами не понимают что...
    Ответить
    ologreds
    1694997108
    numo443359
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+