Аленичев: «Сделали правильные выводы после матча с «Кубанью»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после крупной победы над «Волгой» (7:0) в Нижнем Новгороде отметил, что команда сделала правильные выводы от поражения от «Кубани».

– Сами не ожидали такого крупного счета. Тем более «Волга» создала пару опасных моментов в первом тайме, даже выход на один. Но в дальнейшем полное преимущество было уже у нас. Мы сделали правильные выводы из поражения от «Кубани». Да и было видно, что «Волга» устала после перелета в Иркутск и обратно.

– Согласны, что Попов без Широкова смотрится сильнее?

– Ивелин любит играть в центре один – это правда. Но мне нравится связка Попов – Широков. В последних матчах она действительно утратила эффективность. Понимаю, что вы намекаете на то, чтобы попробовать дать Ивелину еще одну возможность сыграть одному. Но нет, в любом случае мы и дальше будем использовать этих игроков вместе. Эта связка принесет нам еще много пользы.