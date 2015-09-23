Аленичев: «Не думал, что будет такой счет»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче 1/16 Кубка России против нижегородской «Волги» (0:7).

«Хотели дать возможность болельщикам увидеть в том числе игроков основного состава «Спартака». К тому же нашим игрокам для практики нужно было сыграть: те же Квинси и Глушаков сыграли по 60 минут. Ивелин Попов после первого тайма попросил замену из-за повреждения. Что касается молодежи, то мне понравилось, как молодые игроки сыграли в предоставленный им отрезок времени», – рассказал Аленичев.

Наставник москвичей рассчитывал на более серьезное сопротивление «Волги».

«Я не думал, что будет такой счет. Предполагал, что будет тяжелая игра, ведь «Спартак» является раздражителем для всех. Столь крупный счет меня впечатлил. Рад, что прорвало Ивелина, который с предсезонки не мог забить. Хорошо, что забил и наш нападающий Зе Луиш».