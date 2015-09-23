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    Аленичев: «Не думал, что будет такой счет»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче 1/16 Кубка России против нижегородской «Волги» (0:7).

    «Хотели дать возможность болельщикам увидеть в том числе игроков основного состава «Спартака». К тому же нашим игрокам для практики нужно было сыграть: те же Квинси и Глушаков сыграли по 60 минут. Ивелин Попов после первого тайма попросил замену из-за повреждения. Что касается молодежи, то мне понравилось, как молодые игроки сыграли в предоставленный им отрезок времени», – рассказал Аленичев.

    Наставник москвичей рассчитывал на более серьезное сопротивление «Волги».

    «Я не думал, что будет такой счет. Предполагал, что будет тяжелая игра, ведь «Спартак» является раздражителем для всех. Столь крупный счет меня впечатлил. Рад, что прорвало Ивелина, который с предсезонки не мог забить. Хорошо, что забил и наш нападающий Зе Луиш».

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2015 20:10
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    Комментарии (3)
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    slavutiq70
    1443028466
    Выигрывать надо в чемпионате а громить команды из низших девизионов не большой подвиг,,,
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    Саня 01
    1443030995
    Жди КУБАНЬ во втором круге!
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    ologreds
    1694997112
    numo443286
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