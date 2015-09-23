Кубок России. «Спартак» разобрался с «Волгой» НН

В матче 1/16 Кубка России «Спартак» без проблем обыграл нижегородскую «Волгу» со счетом 0:7. По дублю записали на свои счета Попов и Зе Луиш, остальные мячи забили Озбилиз, Зотов и Таски.

Кубок России. 1/16 финала

Волга (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) – 0:7 (0:4) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Зе Луиш, 5; 0:2 – Попов, 19; 0:3 – Зе Луиш, 25; 0:4 – Попов, 45+1; 0:5 – Таски, 50; 0:6 – Зотов, 59; 0:7 – Озбилиз, 69.

Волга: Вавилин, Колев, Полянин, Буйволов, Гарбуз (Маляров, 31), Леандро, Замалиев, Маляка (Суханов, 52), Миносян, Костюков, Саталкин (Саркисов, 46).

Спартак: Ребров, Макеев, Таски, Боккетти, Паршивлюк, Глушаков (Бакаев, 63), Зотов, Попов (Леонтьев, 46), Озбилиз, Промес (Зуев, 65), Зу Луиш.

Предупреждения: Боккетти, 37; Бакаев, 78.

Судья: Владимир Сельдяков.