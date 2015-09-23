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    Кубок России. «Спартак» разобрался с «Волгой» НН

    В матче 1/16 Кубка России «Спартак» без проблем обыграл нижегородскую «Волгу» со счетом 0:7. По дублю записали на свои счета Попов и Зе Луиш, остальные мячи забили Озбилиз, Зотов и Таски.

    Кубок России. 1/16 финала

    Волга (Нижний Новгород) – Спартак (Москва) – 0:7 (0:4) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Зе Луиш, 5; 0:2 – Попов, 19; 0:3 – Зе Луиш, 25; 0:4 – Попов, 45+1; 0:5 – Таски, 50; 0:6 – Зотов, 59; 0:7 – Озбилиз, 69.

    Волга: Вавилин, Колев, Полянин, Буйволов, Гарбуз (Маляров, 31), Леандро, Замалиев, Маляка (Суханов, 52), Миносян, Костюков, Саталкин (Саркисов, 46).

    Спартак: Ребров, Макеев, Таски, Боккетти, Паршивлюк, Глушаков (Бакаев, 63), Зотов, Попов (Леонтьев, 46), Озбилиз, Промес (Зуев, 65), Зу Луиш.

    Предупреждения: Боккетти, 37; Бакаев, 78.

    Судья: Владимир Сельдяков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 19:49
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    Комментарии (20)
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    Сармат Ростов
    1443027928
    Позор. Поехали основным составом! Нашли равных себе)))
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    Антибиотик
    1443028339
    С победой конечно, но зачем так отрываться на слабой команде? Бросайте все силы на чемпионат и там доказывайте свою состоятельность.
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    Алекc
    1443029027
    Ой как все языком чесать умеют... вышли, да сыграли бы бл...ь
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    Саня 01
    1443030844
    Cпартак готовь очко во втором круге!!!
    Ответить
    Snerg
    1443031084
    алеша на алеше )) такие стрекозлы))) я под столом! выиграли бы 1-0 пыхтели , что отскочили))). выиграли 7-0 опять не нравиться! хотя мне лично пофиг на мнение здешних амеб! спартаку как надо было так и сыграли! купите свою команду и творите что хотите, а пока ваше мнение БОЛЬШУЩИЙ НОЛЬ!
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    CSKA №1
    1443032001
    В субботу главное БОМЖАТИНУ порвать!!!Это задача №1 !!!
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    Seamus
    1443032327
    Матч никакущий, несмотря на 0-7! Был на стадионе... по виду казалось, будто дворовые команды месятся
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    Seamus
    1443032436
    Порадовала только кричалка нашего фан-клуба после шестого пропущенного мяча: "А нам Кубок на ху% не нужен!!!")))))
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    Каратель
    1443057456
    непонятно,отчего конебомжи блеют что спартак основой играл?Аленичеву надо состав наигрывать,а с кем и как?-ну вот забыл он у конебомже-глоров спросить)
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    ologreds
    1694997112
    numo443284
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