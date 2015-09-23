Прошин: «Чтобы обыграть «Спартак» нам нужна будет какая-то помощь свыше»

Полузащитник нижегородской «Волги» Андрей Прошин поделился своим мнением о сопернике команды по 1/16 финала Кубка России московском «Спартаке».

«Понятно, что поддержать «Спартак» приедет большая армия спартаковских фанатов, причем не только из Москвы, но и из Иваново, Владимира, других городов. Тысячи три спартаковских фанов на трибунах точно будет. Но ведь нижегородский стадион «Локомотив» вмещает 17 тысяч, и я надеюсь, что наши болельщики тоже будут активно поддерживать свою команду. В нынешнем составе «Волги», как-никак, шесть-семь нижегородцев, это немаловажно.

Говорят, что перед «Спартаком» в этом сезоне поставлена задача – выиграть Кубок России. Поэтому, думаю, в Нижний Новгород красно-белые привезут хороший состав, а не молодежь. Возможно, паре игроков «основы» тренеры дадут отдохнуть перед матчем с питерским «Зенитом», но в основной массе «Спартак» выставит сильнейших. Тем более, если учесть работу Аленичева, который никому не дает никаких поблажек. Я смотрел последние матчи «Спартака» в премьер-лиге и считаю, что обыграть эту команду мы сможем при строгой игровой дисциплине и полной самоотдаче каждого из футболистов.

С другой стороны, нужно понимать, что «Спартак» сильнее нас, и «Волге» нужна будет, наверное, еще какая-то помощь свыше, чтобы мы смогли переиграть этого соперника, чтобы, пусть не по игре, а по результату добиться победы и пройти в следующий раунд Кубка России. Плюс, сколь бы ни был принципиален кубковый поединок с красно-белыми, давайте не будем забывать и о чемпионате ФНЛ: если «Волге» удастся завоевать путевку в премьер-лигу, тогда можно будет гарантированно два раза в год со «Спартаком» играть», – сказал Прошин.