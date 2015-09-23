Орлов готов прокомментировать матч «Спартак» – «Зенит»

Известный телевизионный комментатор Геннадий Орлов готов вернуться к работу уже на матче «Спартака« и «Зенита« в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги после неожиданного ухудшения здоровья перед трансляцией из Валенсии.

– Геннадий Сергеевич, многочисленная армия поклонников футбола желает вам скорейшего выздоровления и ждет вашего возвращения на комментаторскую позицию!

– Спасибо! Я чувствовал огромную поддержку из разных стран, городов, газет, телевизионных и радиокомпаний. Просто чудо! Коллеги, болельщики – я всех вас люблю! Хочу сказать самые теплые слова благодарности доктору «Зенита» Сергею Пухову, который отвез меня в клинику и фактически заставил лечь на операцию!

– Все произошло в Валенсии, за три часа до начала стартового поединка «Зенита» в Лиге чемпионов?

– Почувствовал себя неважно еще накануне игры, и уже тогда Сергей Владимирович Пухов заметил тревожные симптомы. Мне же казалось, что недомогание временное. Вы знаете, комментатор стремиться к микрофону, как артист на сцену. Я очень хотел работать, однако в день матча состояние ухудшилось настолько, что пришлось внять настояниям Пухова.

– Когда можно будет услышать ваш следующий репортаж?

– Я планирую работать 26-го сентября на матче «Спартак» – «Зенит». Если мои руководители предоставят такую возможность – буду вести репортаж из Москвы!