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    Орлов готов прокомментировать матч «Спартак» – «Зенит»

    Известный телевизионный комментатор Геннадий Орлов готов вернуться к работу уже на матче «Спартака« и «Зенита« в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги после неожиданного ухудшения здоровья перед трансляцией из Валенсии.

    – Геннадий Сергеевич, многочисленная армия поклонников футбола желает вам скорейшего выздоровления и ждет вашего возвращения на комментаторскую позицию!

    – Спасибо! Я чувствовал огромную поддержку из разных стран, городов, газет, телевизионных и радиокомпаний. Просто чудо! Коллеги, болельщики – я всех вас люблю! Хочу сказать самые теплые слова благодарности доктору «Зенита» Сергею Пухову, который отвез меня в клинику и фактически заставил лечь на операцию!

    – Все произошло в Валенсии, за три часа до начала стартового поединка «Зенита» в Лиге чемпионов?

    – Почувствовал себя неважно еще накануне игры, и уже тогда Сергей Владимирович Пухов заметил тревожные симптомы. Мне же казалось, что недомогание временное. Вы знаете, комментатор стремиться к микрофону, как артист на сцену. Я очень хотел работать, однако в день матча состояние ухудшилось настолько, что пришлось внять настояниям Пухова.

    – Когда можно будет услышать ваш следующий репортаж?

    – Я планирую работать 26-го сентября на матче «Спартак» – «Зенит». Если мои руководители предоставят такую возможность – буду вести репортаж из Москвы!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 11:16
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    Комментарии (14)
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    Сармат Ростов
    1443002685
    Это подвиг!!! Комментатор при смерти готов на Спартак-Зенит... На завод иди работать!!!
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    rumyn82
    1443003716
    Да упаси Боже! Нахрена он нужен?!! Бомжатский комментатор.
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    footballforeverNN
    1443004767
    Торопиться не надо...
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    n272nm
    1443005036
    Орлов - это карма за Озерова, Маслаченко и Перетурина. Одного поля ягоды. только Гена из Питера. Так что пусть Москва помучается малехо. Тем более, что Гене не долго осталось. Ему уже 70 лет, так что скоро он перестанет комментировать. Маслаченко закончил в 74, например.
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    GoldPlayFIFARus9
    1443008792
    Вот блин.Лучше лежи ка ты на больничном,отдыхай! Сил нет тебя уже слушать!
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    slavutiq70
    1443013582
    Орлов пускай в Питере коментирует,там его любят а здесь не надо
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    Expert_Buben
    1443030105
    А я за Орлова, но только на матч со Спартаком;-)
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    Эд1970
    1443032710
    Хуже коментатор в России нет,разе что Гусев.Вот не нравится мне его коменты и это мое личное мнение.
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    CSKA №1
    1443082997
    Победы Спартаку!!!
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    ologreds
    1694997115
    numo443240
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