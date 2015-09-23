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    • Колосков: «Увеличение количества клубов – колоссальная ошибка!»

    Колосков: «Увеличение количества клубов – колоссальная ошибка!»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил с резкой критикой инициативы увеличения количества клубов российской Премьер-лиги до 18 команд.

    «Категорически против! Категорически, это колоссальная ошибка. Причин несколько. Первая – у нас не хватает квалифицированных футболистов даже на 16 клубов, а здесь добавятся еще два. Вторая – у нас нет тренеров, посмотрите, какая текучка. Третья – нет денег на клубы, посмотрите, у скольких задолженности, какие вообще с финансами трудности. Четвертая – у нас нет прямо сейчас такого количества современных стадионов. Пятая – у нас полгода зима, куда ставить дополнительные четыре тура? Шестая – на сборников и так выпадает приличная нагрузка, здесь она еще больше увеличится. Если хотим угробить футбол, надо сделать 18 клубов. Если хотим хотя бы сохранить – надо оставить 16», – заявил Колосков.

    Напомним, что ранее президент РФС Виталий Мутко выступил с предложением увеличить количество команд Премьер-лиги до 18.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.09.2015 07:38
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    Комментарии (10)
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    Z O D I A C
    1442988526
    "Причин несколько. Первая – у нас не хватает квалифицированных футболистов даже на 16 клубов, а здесь добавятся еще два". ___ Ерунда. Если начать считать квалифицированных футболистов в РПЛ, то окажется, что их можно пересчитать по пальцам одной руки. ___ "Вторая – у нас нет тренеров, посмотрите, какая текучка". ___ Тренеры есть, а вот нормального адекватного руководства в клубах часто не хватает. ___ "Третья – нет денег на клубы, посмотрите, у скольких задолженности, какие вообще с финансами трудности". ___ Ха-ха, спасибо, поржал:) Посмотрите на состояние РФС - та же картина. ___ "Четвертая – у нас нет прямо сейчас такого количества современных стадионов". ___ И снова виноваты Шинники и Текстильщики. А то, что РФС разбрасывается миллиардами, которые непонятно куда и кому уходят, так то нормально. А ведь сколько стадионов можно было бы построить на те деньги. ___ "Пятая – у нас полгода зима, куда ставить дополнительные четыре тура? " ___ Уверен, что если хорошо подумать, то решение найдется. ___ "Шестая – на сборников и так выпадает приличная нагрузка, здесь она еще больше увеличится. Если хотим угробить футбол, надо сделать 18 клубов. Если хотим хотя бы сохранить – надо оставить 16". ___ Да посмотрев 90% матчей нашей сборной, можно подумать, что сборники уже давно устали, еще с 90-х. ___
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    Djazzz
    1442988764
    в январе холодно играть))
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    slavutiq70
    1442989161
    Стадионы будут уже скоро и многие уже сейчас хотятят после проведения мундиаля переделать под бизнес центры,В Самаре строят,в Калиненграте,Волгограде,Саранс
    ке,В Н,Новгороде,В Сочи Фишт рекоструирукцию проходит,и куда потом денут эти современные стадионы под торговлю отдадут????
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    neveldomha
    1442996045
    Со слов Колоскова - у нас вообще нет футбола. А так как его нет, то какие могут быть реформы того, чего нет. Маразм.
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    matros440
    1442996129
    Господин Колосков, вы не правы.
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    Garrincha58
    1442999741
    надо вообще оставить 12 команд два круга это 22игры после этого разбиваются на 6-ки и опять по два круга каждая 6-ка первые шесть разыгрывают медали и места в ЛЧ и ЛЕ вторая вылет и стыки с ФНЛ Итого 32 игры и чемпионат будет зрелищным и проходных игр не будет Представляете 4 матча Спартак -ЦСКА или Зенит-Спартак зрителей будет больше выгодно клубам и уровень чемпионата вырастет в разы а то что придумал Мутко это очередной маразм прав Колосков
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    ologreds
    1694997116
    numo443224
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