Колосков: «Увеличение количества клубов – колоссальная ошибка!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил с резкой критикой инициативы увеличения количества клубов российской Премьер-лиги до 18 команд.

«Категорически против! Категорически, это колоссальная ошибка. Причин несколько. Первая – у нас не хватает квалифицированных футболистов даже на 16 клубов, а здесь добавятся еще два. Вторая – у нас нет тренеров, посмотрите, какая текучка. Третья – нет денег на клубы, посмотрите, у скольких задолженности, какие вообще с финансами трудности. Четвертая – у нас нет прямо сейчас такого количества современных стадионов. Пятая – у нас полгода зима, куда ставить дополнительные четыре тура? Шестая – на сборников и так выпадает приличная нагрузка, здесь она еще больше увеличится. Если хотим угробить футбол, надо сделать 18 клубов. Если хотим хотя бы сохранить – надо оставить 16», – заявил Колосков.

Напомним, что ранее президент РФС Виталий Мутко выступил с предложением увеличить количество команд Премьер-лиги до 18.