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    • Широков, Ромуло и Дмитрий Комбаров не сыграют с «Волгой» НН в Кубке

    Широков, Ромуло и Дмитрий Комбаров не сыграют с «Волгой» НН в Кубке

    Стали известны имена футболистов «Спартака», которые готовятся к матчу 1/16 Кубка России против нижегородской «Волги».

    В игре смогут принять участие: Артем Ребров, Антон Митрюшкин, Сергей Паршивлюк, Кирилл Комбаров, Сальваторе Боккетти, Сердар Ташчи, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Арас Озбилиз, Александр Зотов, Александр Зуев, Игорь Леонтьев, Зелимхан Бакаев, Куинси Промес, Зе Луиш, Александр Козлов.

    Напомним, что матч между «Спартаком» и «Волгой» состоится 23 сентября в Нижнем Новгороде в 18.00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.09.2015 23:12
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