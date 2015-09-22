Ди Мария: «Все, чего я достиг в «Реале», осталось в моем сердце»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мыслями о том, каково ему будет играть против своего бывшего клуба мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

«Когда стало известно о переезде в Париж, я сказал жене, что нам достанется «Реал». Не знаю, как меня примет публика, но вместе мы выиграли «десиму» и многое другое. По завершении моего последнего матча в «Реале» – против «Атлетико» – болельщики провожали меня стоя, так как было уже известно о моем переходе в «Манчестер Юнайтед». Думаю, вернуться на «Сантьяго Бернабеу» будет здорово. Если забью, то праздновать не стану. Все, чего я достиг в этом клубе, осталось в моем сердце», – сказал аргентинец.