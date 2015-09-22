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    • Ди Мария: «Все, чего я достиг в «Реале», осталось в моем сердце»

    Ди Мария: «Все, чего я достиг в «Реале», осталось в моем сердце»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мыслями о том, каково ему будет играть против своего бывшего клуба мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

    «Когда стало известно о переезде в Париж, я сказал жене, что нам достанется «Реал». Не знаю, как меня примет публика, но вместе мы выиграли «десиму» и многое другое. По завершении моего последнего матча в «Реале» – против «Атлетико» – болельщики провожали меня стоя, так как было уже известно о моем переходе в «Манчестер Юнайтед». Думаю, вернуться на «Сантьяго Бернабеу» будет здорово. Если забью, то праздновать не стану. Все, чего я достиг в этом клубе, осталось в моем сердце», – сказал аргентинец.

    Источник: УЕФА

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    22.09.2015 00:20
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    Комментарии (4)
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    Antimessi95
    1442899699
    Respekt Angel
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    Нох4о95
    1442933453
    Как игрока и теперь как человека уважаю его , то что сделал с ним Реал это было подло ... Позор Пересу !!!
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    hellkid
    1443596872
    с нетерпением жду матч с ПСЖ. Очень интересно понаблюдать за его игрой против Реала.
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    ologreds
    1694997124
    numo443111
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