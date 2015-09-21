Пятницкий: «Спартак» вполне способен побороться за победу в Премьер-лиге»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий поделился своими мыслями о перспективах красно-белых в этом сезоне.

«Я считаю, что «Спартак» вполне способен побороться за победу в Премьер-лиге уже в этом сезоне. Позади только треть чемпионата, все еще возможно. Вспомните позапрошлый сезон, когда тот же ЦСКА сумел сократить большое отставание от «Зенита» и в итоге победить в чемпионате. Так что у «Спартака» есть шансы навязать борьбу армейцам.

В последних играх мы видели, как ЦСКА допускает осечки. В восьмом туре красно-синим не удалось удержать комфортное преимущество в матче с «Зенитом». С «Мордовией» армейцам лишь чудом удалось вырвать победу после (0:3). Все этого говорит о возможном спаде в игре ЦСКА. Учитывая возможный уход Леонида Слуцкого в сборную, ситуация в клубе может осложниться. Армейцы настроены на максимальный результат по всем фронтам, и это тоже может повлечь за собой потерю очков в самый ненужный момент», – сказал Пятницкий.