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    • Пятницкий: «Спартак» вполне способен побороться за победу в Премьер-лиге»

    Пятницкий: «Спартак» вполне способен побороться за победу в Премьер-лиге»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий поделился своими мыслями о перспективах красно-белых в этом сезоне.

    «Я считаю, что «Спартак» вполне способен побороться за победу в Премьер-лиге уже в этом сезоне. Позади только треть чемпионата, все еще возможно. Вспомните позапрошлый сезон, когда тот же ЦСКА сумел сократить большое отставание от «Зенита» и в итоге победить в чемпионате. Так что у «Спартака» есть шансы навязать борьбу армейцам.

    В последних играх мы видели, как ЦСКА допускает осечки. В восьмом туре красно-синим не удалось удержать комфортное преимущество в матче с «Зенитом». С «Мордовией» армейцам лишь чудом удалось вырвать победу после (0:3). Все этого говорит о возможном спаде в игре ЦСКА. Учитывая возможный уход Леонида Слуцкого в сборную, ситуация в клубе может осложниться. Армейцы настроены на максимальный результат по всем фронтам, и это тоже может повлечь за собой потерю очков в самый ненужный момент», – сказал Пятницкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2015 19:17
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    Комментарии (8)
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    -Сивый Мерин-
    1442852446
    Пятницкий сон рассказывает.
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    FKulagin
    1442853062
    Еврокубки уже будет достижением.
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    Сармат Ростов
    1442853456
    Кони ошибки допускают,но свои очки берут! И дважды за три игры не проигрывают командам с дна таблицы!!!
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    slavа0508
    1442855684
    Ну зачем опять взяли тренера без опыта???Тогда зачем меняли Карпина ,он хоть серебро брал дважды и раз бронзу что этого мало было??? Так теперь получайте с 5-8 место Аленичев такой же результат покажет как и Якин,,,
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    LOKOShamilLOKO
    1442860340
    Пока не будет хорошей зашиты стабильной то нереально
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    Диктор
    1442865685
    Думаю в этом году это не реально-в еврокубки попасть это реально,возможно даже кубок взять-но не чемпионство в этом году.
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    GM
    1442907493
    Это он после последней игры СпаМа такое выдал?!!! Очередной красно-белый мечтатель, однако.
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    ologreds
    1694997126
    numo443086
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