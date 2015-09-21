Дзюба: «Очень хочу забить гол «Спартаку»

Нападающий «Зенита« Артем Дзюба признался, что мечтает забить гол в ворота своего бывшего клуба – московского «Спартака«.

«Забить в ворота «Спартака»? Праздновать не буду, но забить очень хочу!» – признался Дзюба, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба.

Дзюба отметил различия между фанатами клубов.

«У них все разное. Но объединяет их то, что они очень многочисленные и агрессивно настроенные. И поддерживают мощно, и освистывают, если что-то не получается, тоже мощно», – добавил Артем.