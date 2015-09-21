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    Дзюба: «Очень хочу забить гол «Спартаку»

    Нападающий «Зенита« Артем Дзюба признался, что мечтает забить гол в ворота своего бывшего клуба – московского «Спартака«.

    «Забить в ворота «Спартака»? Праздновать не буду, но забить очень хочу!» – признался Дзюба, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба.

    Дзюба отметил различия между фанатами клубов.

    «У них все разное. Но объединяет их то, что они очень многочисленные и агрессивно настроенные. И поддерживают мощно, и освистывают, если что-то не получается, тоже мощно», – добавил Артем.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.09.2015 17:41
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    Комментарии (15)
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    KosSidFCZP
    1442847118
    Нет уж отпразднуй)
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    KosSidFCZP
    1442848821
    да,забивает он проблемотично!!!!я не понимаю,как можно личное переводить на поле(я про Кержа)не профессионально минимум!
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    KosSidFCZP
    1442848851
    херли Долгов,когда Саша ещё Саша!!!!
    Ответить
    Смит80
    1442849696
    Спартак, Ростов, Зенит Опять Артем трындит, Поступок нужно совершать! Потом уж можно обсуждать.
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    maygli
    1442849767
    Забить-то он хочет, да кто ж ему даст. :-)))
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    Сармат Ростов
    1442850052
    Может и забьёт... Может и зарплата будет как у Халка :-)))
    Ответить
    swot1205
    1442859589
    бабе своей гол забей
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    Jovani
    1442860471
    Хуля этот Дзюба пиздит на фанов спартачей?! Хуисос сука!!!
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    Диктор
    1442865870
    Великий бомбардир имеющий один мяч за девять тура-рассказал о своей мечте.КЛОУН
    Ответить
    ologreds
    1694997126
    numo443078
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