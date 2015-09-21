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    Бурлак: «Локомотиву» уступили в мастерстве»

    Защитник «Крыльев Советов« Тарас Бурлак назвал причины поражения своей команды в матче девятого тура российской Премьер-лиги против «Локомотива« (0:2).

    «Не сказал бы, что у нас совсем не было моментов. В первом тайме мы смотрелись даже лучше соперника. Супермоментов не создали, но опасные подходы и полумоменты были. Не всегда можно выигрывать.

    «Локомотив» – организованная команда, которая борется за призовые места, выступает в еврокубках. Их не так легко обыграть. Мы уступили в мастерстве. Большое значение сыграли стандартные положения. Ну и, конечно, первый гол сильно повлиял на ход игры.

    Сменить схему игры? Мы играем так, как просит тренер. А наигрывали мы схему еще с ФНЛ. Это приносит свои плоды, не вижу смысла что-то менять. Да, у нас пять защитников, но игра наша не построена строго от обороны.

    Мы хорошо убегаем в контратаки, позиционно хорошо атакуем. «Локомотив» нас хорошо разобрал тактически, перекрыл ходы, через которые мы выходим в атаку. С Молло играли очень плотно. Это сыграло свою роль», – приводит слова Бурлака пресс-служба клуба.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    21.09.2015 12:48
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