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    • Гинер: «Ничего страшного в ошибках нет. Команда доказала, что может выходить из сложных ситуаций»

    Гинер: «Ничего страшного в ошибках нет. Команда доказала, что может выходить из сложных ситуаций»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что гордится командой после победного матча армейцев в чемпионате России против «Мордовии« (6:4).

    «Я горд за команду, что она в очередной раз смогла доказать, что всегда бьется до конца и может выходить из самых сложных ситуаций. После первых пятнадцати минут игры было ощущение, что игроки не до конца привыкли к полю и к отскоку мяча, плюс грубые ошибки допустили лидеры команды. В этом нет ничего страшного, такое случается. Главное, что ребята сумели собраться и перевернули неудачно складывающуюся для себя игру с головы на ноги», – сказал Гинер.

    Источник: ТАСС

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    21.09.2015 10:20
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    Комментарии (8)
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    KosSidFCZP
    1442824426
    это не победа цска,а проигрыш Мордовии
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    RUSARM
    1442827160
    Все правильно сказал,а вот где обещанные новые футболисты?? Одним составом играть на три фронта?? Вот откуда ноги растут!!
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    sour12
    1442835157
    на самом деле, это просто показатель класса атакующей группы игроков.и это радует, но проблема глубины состава очень актуальна.
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    ologreds
    1694997128
    numo443043
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