Гинер: «Ничего страшного в ошибках нет. Команда доказала, что может выходить из сложных ситуаций»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что гордится командой после победного матча армейцев в чемпионате России против «Мордовии« (6:4).

«Я горд за команду, что она в очередной раз смогла доказать, что всегда бьется до конца и может выходить из самых сложных ситуаций. После первых пятнадцати минут игры было ощущение, что игроки не до конца привыкли к полю и к отскоку мяча, плюс грубые ошибки допустили лидеры команды. В этом нет ничего страшного, такое случается. Главное, что ребята сумели собраться и перевернули неудачно складывающуюся для себя игру с головы на ноги», – сказал Гинер.