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    • Смородская: «В чемпионате России вообще не бывает простых игр»

    Смородская: «В чемпионате России вообще не бывает простых игр»

    Президент «Локомотива« Ольга Смородская поделилась впечатлениями после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче девятого тура РФПЛ.

    – Я ожидала сложной игры – и матч действительно получился сложным, напряженным. В чемпионате России вообще не бывает простых игр. «Крылья Советов» – очень выстроенная команда. Самарцы играли хорошо, в их действиях видна тренерская рука. Тем приятнее наша победа – мы смогли обыграть такую сложную команду! Реализовали не все моменты, но, тем не менее, забили два гола. Поздравляю наших болельщиков! Очень надеюсь, что они будут не только смотреть нас в прямом эфире, но и приходить на стадион.

    – Вы отметили, что «Крылья Советов» – команда тренерская. Мне кажется, что и у нас виден тренерский почерк…

    – Согласна! Я сейчас в раздевалке сказала, что первого, кого я хочу поздравить – это Игоря Геннадьевича и весь наш тренерский штаб. То, что куется годами, то, что так тяжело дается – это характер команды. И у Игоря получается формировать этот характер! Я очень рада.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.09.2015 08:07
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