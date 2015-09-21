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    • Бубнов: «Тренерские штабы «Мордовии» и ЦСКА должны провести серьезный разбор случившегося»

    Бубнов: «Тренерские штабы «Мордовии» и ЦСКА должны провести серьезный разбор случившегося»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал матча девятого тура РФПЛ «Мордовии» и ЦСКА (4:6). Специалист отметил, что на своей памяти не помнит матчей с таким сюжетом.

    «На моей памяти матчей с таким сюжетом еще не было. И если для «Мордовии» подобный результат нельзя назвать сенсацией, так как это команда, способная пропустить шесть мячей, то ЦСКА слишком многое позволял сопернику. Хотя если разбирать все голы, то выяснится, что они стали следствиями индивидуальных ошибок голкиперов и защитников. Саранчане в конце встречи и вовсе в своей штрафной исполняли роли статистов.

    Не исключено, что хозяева после перерыва вышли на поле расслабленными, хотя им нужно было играть так, будто счет до сих пор не открыт. Конечно, должны были произойти и перестроения — играть с ЦСКА на встречных курсах крайне опасно. Сказалось и удаление Джало, хотя эпизод с нарушением правил и не попал в объективы телекамер. В итоге проявилась разница соперников в классе.

    Безусловно, болельщикам игра должна была понравиться — по зрелищности равных ей в туре нет. Но со стороны тренерских штабов ЦСКА и «Мордовии» должен состояться серьезнейший разбор случившегося. Таких вещей команды не должны допускать», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.09.2015 06:37
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    Комментарии (8)
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    ManUtd1972
    1442807068
    Защита и вратарь сборной страны!!!Кошмар!!!
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    mab1011
    1442811458
    "Безусловно, болельщикам игра должна была понравиться... Таких вещей команды не должны допускать", - сказал Бубнов.
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    B U L L D O G
    1442812401
    Защита и вратарь именно сборной! И когда у них не очень идёт игра их выручает нападение, а нападения в сборной нет, поэтому как всегда виновата конская защита.
    Ответить
    Smekaev
    1442828614
    Как по мне, так во многом сказался непривычный отскок- второй гол и удаление так уж точно благодаря ему (ну и что-то в голове Фернандеса), да и у Акинфеева из-за отскока был косяк один - он мяч перед собой вниз отбил, а он отскочил вперед на несколько метров - вот и результат в первые 15 минут. Потом попривыкли, и все стало получаться. Но то, что с 3:0 так отыгрались - это просто огромнейшие молодцы, и не надо про ошибки сейчас говорить - у всех бывают, но так их исправить далеко далеко не каждый может!
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    CSKA-39-
    1442830911
    Все три первых гола это стечение обстоятельств! Ошибка Игоря это стандартный вратарский ляп; такой мощный штрафной мало кто взял бы; третий гол из за отсутствия Марио, но фол конечно совершать надо было, иначе гол!
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    My3b1KaHT
    1442840228
    игра была сочной все было очень интересно панченко вписался в игру супер но вот все таки ошибки в защите что у цска что у мордовии . беда короче с защитой в РФПЛ
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    ologreds
    1694997130
    numo443026
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