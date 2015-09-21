Бубнов: «Тренерские штабы «Мордовии» и ЦСКА должны провести серьезный разбор случившегося»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал матча девятого тура РФПЛ «Мордовии» и ЦСКА (4:6). Специалист отметил, что на своей памяти не помнит матчей с таким сюжетом.

«На моей памяти матчей с таким сюжетом еще не было. И если для «Мордовии» подобный результат нельзя назвать сенсацией, так как это команда, способная пропустить шесть мячей, то ЦСКА слишком многое позволял сопернику. Хотя если разбирать все голы, то выяснится, что они стали следствиями индивидуальных ошибок голкиперов и защитников. Саранчане в конце встречи и вовсе в своей штрафной исполняли роли статистов.

Не исключено, что хозяева после перерыва вышли на поле расслабленными, хотя им нужно было играть так, будто счет до сих пор не открыт. Конечно, должны были произойти и перестроения — играть с ЦСКА на встречных курсах крайне опасно. Сказалось и удаление Джало, хотя эпизод с нарушением правил и не попал в объективы телекамер. В итоге проявилась разница соперников в классе.

Безусловно, болельщикам игра должна была понравиться — по зрелищности равных ей в туре нет. Но со стороны тренерских штабов ЦСКА и «Мордовии» должен состояться серьезнейший разбор случившегося. Таких вещей команды не должны допускать», – сказал Бубнов.