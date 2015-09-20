РФПЛ. «Локомотив» взял верх над «Крыльями Советов»

В матче девятого тура РФПЛ «Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов». Три очка москвичам принесли голы Чорлуки и Ниассе.

Чемпионат Росии. РФПЛ. 9-й тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

Голы: 1:0 – Чорлука, 53; 2:0 – Ниассе, 87.

Локомотив: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Коломейцев, Тарасов (Миранчук, 61), Касаев, Фернандеш (Ндинга, 62), Самедов, Шкулетич (Ниассе, 74).

Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Бато (Родич, 85), Таранов (Симайс, 57), Надсон, Бурлак, Померко, Габулов, Драгун (Горбатенко, 78), Корниленко, Молло.

Предупреждения: Померко, 25; Цаллагов, 39; Симайс, 76.

Судья: Михаил Вилков.