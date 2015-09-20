Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    РФПЛ. «Локомотив» взял верх над «Крыльями Советов»

    В матче девятого тура РФПЛ «Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов». Три очка москвичам принесли голы Чорлуки и Ниассе.

    Чемпионат Росии. РФПЛ. 9-й тур

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

    Голы: 1:0 – Чорлука, 53; 2:0 – Ниассе, 87.

    Локомотив: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Коломейцев, Тарасов (Миранчук, 61), Касаев, Фернандеш (Ндинга, 62), Самедов, Шкулетич (Ниассе, 74).

    Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Бато (Родич, 85), Таранов (Симайс, 57), Надсон, Бурлак, Померко, Габулов, Драгун (Горбатенко, 78), Корниленко, Молло.

    Предупреждения: Померко, 25; Цаллагов, 39; Симайс, 76.

    Судья: Михаил Вилков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2015 21:24
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Сармат Ростов
    1442774006
    Следующая игра с Конями. Будет интересно.
    Ответить
    Rustam aka OkS
    1442774106
    Красавцы!
    Ответить
    Stanly666
    1442774470
    Молодцы братцы!!!!!
    Ответить
    MulaAan
    1442774486
    Как же хорош Ниасс! Очень прибавил, красавец!
    Ответить
    Nintendo8800
    1442775125
    Главное обыграть ЦСКА,чтобы доказать что мы снова в теме!!!
    Ответить
    Бан
    1442777482
    Давненько Локо не выдавал такой стабильной игры. По праву вторые.
    Ответить
    AlexKane
    1442777647
    Рад что ребята после лиги европы смогли настроиться и хорошо сыграть против довольно крепкого соперника
    Ответить
    SIG
    1442779169
    Да, график у Локо до конца года просто жесть. ЦСКА, Спартак, Зенит, Кубань, Ростов, Спортинг, Бешикташ. Каждые три дня игра.
    Ответить
    Scar
    1442785191
    Всех наших с победой! Порадовали второй раз за неделю! Впереди у Локо очень сложный отрезок, просто УЙМА матчей против хороших команд (включая ЧР и ЛЕ), причём в очень сжатые сроки. Парням придётся очень тяжело! Но, я надеюсь, это их ещё больше сплотит и укрепит. Вперёд, Локо! Хороший, интересный сезон пока что.
    Ответить
    ologreds
    1694997132
    numo442998
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+