Стеванович: «С Акинфеевым сегодня не общались»

Полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович после поражения от ЦСКА (4:6) прокомментировал отношения, которые сложились у него с голкипером москвичей Игорем Акинфеевым. Напомним, что в прошлом сезоне Акинфеев ударил Стевановича, однако не был наказан КДК. Словенец в то время выступал за «Торпедо».

«Перед началом матча мы пожали руки, как и все, и ничего больше. Акинфеев еще тогда даже не захотел извиниться, но потом об этом мы не разговаривали. Сегодня тоже не общались. Я закрыл для себя эту тему».