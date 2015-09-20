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    Стеванович: «С Акинфеевым сегодня не общались»

    Полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович после поражения от ЦСКА (4:6) прокомментировал отношения, которые сложились у него с голкипером москвичей Игорем Акинфеевым. Напомним, что в прошлом сезоне Акинфеев ударил Стевановича, однако не был наказан КДК. Словенец в то время выступал за «Торпедо».

    «Перед началом матча мы пожали руки, как и все, и ничего больше. Акинфеев еще тогда даже не захотел извиниться, но потом об этом мы не разговаривали. Сегодня тоже не общались. Я закрыл для себя эту тему».

    Источник: Р-Спорт

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    20.09.2015 19:34
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    Комментарии (2)
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    красноярец
    1442781489
    кому это г. надо было ворошить?!
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    ologreds
    1694997132
    numo442991
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