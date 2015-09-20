Мостовой: «Я в шоке, но ЦСКА надо отдать респект»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не ожидал, что ЦСКА сможет отыграться в матче с «Мордовией» (6:4).

«Я в шоке. Я не понимаю, что мы увидели. Конечно, «армейцам» надо отдать респект. Проигрывать в меньшинстве 0:3 и в итоге победить на выезде – это что-то! Ведь матч был после Лиги чемпионов, на новом синтетическом газоне. В общем, ЦСКА – огромный респект.

С другой стороны, команда уровня премьер-лиги – «Мордовия» – не имеет права упускать такое преимущество. Защитники хозяев просто стояли и смотрели, как врываются форварды гостей в штрафную. Повторюсь, я до конца так и не понял, что увидел. Шикарный матч по сюжету, и прежде всего для зрителей», — отметил Мостовой.