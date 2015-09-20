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    Мостовой: «Я в шоке, но ЦСКА надо отдать респект»

    Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не ожидал, что ЦСКА сможет отыграться в матче с «Мордовией» (6:4).

    «Я в шоке. Я не понимаю, что мы увидели. Конечно, «армейцам» надо отдать респект. Проигрывать в меньшинстве 0:3 и в итоге победить на выезде – это что-то! Ведь матч был после Лиги чемпионов, на новом синтетическом газоне. В общем, ЦСКА – огромный респект.

    С другой стороны, команда уровня премьер-лиги – «Мордовия» – не имеет права упускать такое преимущество. Защитники хозяев просто стояли и смотрели, как врываются форварды гостей в штрафную. Повторюсь, я до конца так и не понял, что увидел. Шикарный матч по сюжету, и прежде всего для зрителей», — отметил Мостовой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2015 17:49
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    Комментарии (3)
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    Serjoga
    1442769943
    А почему о Слуцком ни слова?
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    fenomen1983
    1442782483
    Матч конечно был огонь!
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    ologreds
    1694997132
    numo442981
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