ФНЛ не будет на «Матч ТВ»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов не верит, что первенство будет показываться на общедоступном канале «Матч ТВ».

– Недавно стало известно, что матч сборных ФНЛ и серии B пройдет в Петербурге в начале декабря. Почему там? Не было вариантов поюжнее?

– Если посмотреть сводку погоды за последние лет пять, то жестких морозов в это время не было. Поле на малой арене «Петровского» искусственное, с подогревом. Все, конечно, возможно, но, думаю, проблем не будет. И, если честно, выбрали Петербург во многом по просьбе итальянцев, которые хотят посмотреть нашу Северную столицу.

– Владислав Радимов будет тренером сборной, потому что матч пройдет на арене «Зенита-2»?

– Это один из факторов. В позапрошлом году в Туле команду тренировал Аленичев. Да и в принципе Владиславу будет полезен такой опыт.

– ФНЛ будет на «Матч ТВ»?

– На «Матч ТВ» вряд ли, а на каналах-сателлитах, думаю, да. Я на эту тему переговоров пока не вел, этими вопросами у нас занимается «Телеспорт».