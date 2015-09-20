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    ФНЛ не будет на «Матч ТВ»

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов не верит, что первенство будет показываться на общедоступном канале «Матч ТВ».

    – Недавно стало известно, что матч сборных ФНЛ и серии B пройдет в Петербурге в начале декабря. Почему там? Не было вариантов поюжнее?

    – Если посмотреть сводку погоды за последние лет пять, то жестких морозов в это время не было. Поле на малой арене «Петровского» искусственное, с подогревом. Все, конечно, возможно, но, думаю, проблем не будет. И, если честно, выбрали Петербург во многом по просьбе итальянцев, которые хотят посмотреть нашу Северную столицу.

    – Владислав Радимов будет тренером сборной, потому что матч пройдет на арене «Зенита-2»?

    – Это один из факторов. В позапрошлом году в Туле команду тренировал Аленичев. Да и в принципе Владиславу будет полезен такой опыт.

    – ФНЛ будет на «Матч ТВ»?

    – На «Матч ТВ» вряд ли, а на каналах-сателлитах, думаю, да. Я на эту тему переговоров пока не вел, этими вопросами у нас занимается «Телеспорт».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2015 16:21
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    Антибиотик
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