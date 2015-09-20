Геннадий Орлов не будет комментировать матч между «Зенитом» и «Амкаром»

Стало известно, что известный комментатор Геннадий Орлов, который попал в одну из больниц Валенсии из-за аппендицита, не сможет прокомментировать сегодняшний матч «Зенита» с «Амкаром», а также встречу за Кубок России с тверской «Волгой». Есть вероятность, что болельщики не смогут его услышать и во время встречи сине-бело-голубых со «Спартаком».

«Выписываюсь я через несколько дней. Прилетел уже вчера вечером, пока сейчас меня коллеги поддержат. У меня пока прием лекарств и швы еще, так что надо немножко отдохнуть. Пока не знаю, буду ли в форме к матчу «Спартак» – «Зенит» (26 сентября), это не только от меня зависит, как пойдет. Есть руководство, оно будет решать. Пойдем step by step, будем потихоньку лечиться», — заключил Орлов.