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    • Геннадий Орлов не будет комментировать матч между «Зенитом» и «Амкаром»

    Геннадий Орлов не будет комментировать матч между «Зенитом» и «Амкаром»

    Стало известно, что известный комментатор Геннадий Орлов, который попал в одну из больниц Валенсии из-за аппендицита, не сможет прокомментировать сегодняшний матч «Зенита» с «Амкаром», а также встречу за Кубок России с тверской «Волгой». Есть вероятность, что болельщики не смогут его услышать и во время встречи сине-бело-голубых со «Спартаком».

    «Выписываюсь я через несколько дней. Прилетел уже вчера вечером, пока сейчас меня коллеги поддержат. У меня пока прием лекарств и швы еще, так что надо немножко отдохнуть. Пока не знаю, буду ли в форме к матчу «Спартак» – «Зенит» (26 сентября), это не только от меня зависит, как пойдет. Есть руководство, оно будет решать. Пойдем step by step, будем потихоньку лечиться», — заключил Орлов.

    Источник: Р-Спорт

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    20.09.2015 14:11
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    Комментарии (4)
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    MadPampers
    1442749272
    Здоровья ему, но всё-таки люди уже устали от него в качестве комментатора
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    bzfar
    1442753716
    Здоровья Геннадию! Одного не могу понять, почему он комментирует все матчи Зенита? При этом еще и болеет за него! Пусть комментирует другие клубы, а то как неформальный пиар Зенита.
    Ответить
    FduchFM
    1442753881
    Здоровья , но что самое смешное фраза одно жителя С.Петербурга ""А ты думаешь мы ВСЕ в восторге от того как он комментирует? "
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    ologreds
    1694997133
    numo442962
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