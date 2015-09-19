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    • Де Брюйне: «Когда играл в «Челси», разговаривал с Моуринью всего два раза»

    Де Брюйне: «Когда играл в «Челси», разговаривал с Моуринью всего два раза»

    Полузащитик «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне вспомнил о своем пребывании в «Челси», где бельгиец не получал практики и всего два раза разговаривал с главным тренером Жозе Моуринью.

    «Я сильно изменился за эти два года. Сейчас я совершенно другой человек – тогда я был моложе и просто не имел достаточной игровой практики.

    Я не получил никакого объяснения, с Моуринью разговаривал всего два раза. Первый раз – перед матчем с «Базелем», когда он обещал дать мне шанс. Второй раз – когда я сказал, что хочу уйти. Я покинул «Челси», потому что не получал ни минуты, несмотря на то, что хорошо тренировался», – заявил де Брюйне.

    Источник: Goal.com

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    19.09.2015 14:28
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    Комментарии (3)
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    джон базелон
    1442663817
    После драки кулаками не машут!Докажи в МС,что ты игрок мирового уровня.
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    fenomen1983
    1442697936
    Вот в матче с Челси и покажи на что ты способен
    Ответить
    ologreds
    1694997140
    numo442873
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