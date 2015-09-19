Де Брюйне: «Когда играл в «Челси», разговаривал с Моуринью всего два раза»

Полузащитик «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне вспомнил о своем пребывании в «Челси», где бельгиец не получал практики и всего два раза разговаривал с главным тренером Жозе Моуринью.

«Я сильно изменился за эти два года. Сейчас я совершенно другой человек – тогда я был моложе и просто не имел достаточной игровой практики.

Я не получил никакого объяснения, с Моуринью разговаривал всего два раза. Первый раз – перед матчем с «Базелем», когда он обещал дать мне шанс. Второй раз – когда я сказал, что хочу уйти. Я покинул «Челси», потому что не получал ни минуты, несмотря на то, что хорошо тренировался», – заявил де Брюйне.