Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» – на «Бомбардире»

«Манчестер Сити» показал стопроцентный результат на старте Премьер-лиги. Сегодня остановить победную поступь «горожан» попытается «Вест Хэм», на счету которого в этом сезоне победы над «Арсеналом» и «Ливерпулем».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть матч «Манчестер Сити» – «Вест Хэм». Для этого достаточно перейти в онлайн поединка, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 19:30.