Видеотрансляция матча «Реймс» – «ПСЖ» – на «Бомбардире»

«ПСЖ» отправляется в гости к «Реймсу» после неудачи в прошлом туре в матче с «Бордо». Несмотря на то, что «Реймс» – твердый середняк Лиги 1, матч для парижан ожидается непростой. В этом сезоне «красно-белые» хорошо стартовали и уже успели преподнести одну сенсацию, обыграв на своем поле «Марсель».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть матч «Реймс» – «ПСЖ». Для этого достаточно перейти в онлайн поединка, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.