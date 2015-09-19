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    Видеотрансляция матча «Реймс» – «ПСЖ» – на «Бомбардире»

    «ПСЖ» отправляется в гости к «Реймсу» после неудачи в прошлом туре в матче с «Бордо». Несмотря на то, что «Реймс» – твердый середняк Лиги 1, матч для парижан ожидается непростой. В этом сезоне «красно-белые» хорошо стартовали и уже успели преподнести одну сенсацию, обыграв на своем поле «Марсель».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть матч «Реймс» – «ПСЖ». Для этого достаточно перейти в онлайн поединка, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 13:09
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