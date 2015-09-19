АПЛ. «Челси» в большинстве обыграл «Арсенал»

«Челси» в матче 6-го тура АПЛ обыграл «Арсенал» на своем поле со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Курт Зума, замкнув головой навесную передачу Сеска Фабрегаса со штрафного. Точку поставил Эден Азар, сыграв на добивании после удара Лоика Реми.

Отметим, «Арсенал» доигрывал матч вдевятером. В конце первого тайма с поля за стычку с Диего Костой был удален Габриэль Паулиста, а во второй половине «канониры» лишились Санти Касорлы.

Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур.

Голы: 1:0 — Зума, 51; 2:0 — Азар, 90.

Челси: Бегович, Иванович, Аспиликуэта, Зума, Кэйхилл, Матич, Азар, Фабрегас (Микел, 91), Оскар (Рамирес, 48), Педро, Коста (Реми, 81).

Арсенал: Чех, Монреаль, Косиельни, Паулиста, Бельерин, Озил (Окслейд-Чемберлен), Рэмзи, Коклен (Чамберс, 46), Касорла, Санчес (Жиру, 73), Уолкотт.

Удаления: Паулиста, 45; Касорла, 78.