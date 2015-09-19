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    АПЛ. «Челси» в большинстве обыграл «Арсенал»

    «Челси» в матче 6-го тура АПЛ обыграл «Арсенал» на своем поле со счетом 2:0. Первый гол в матче забил Курт Зума, замкнув головой навесную передачу Сеска Фабрегаса со штрафного. Точку поставил Эден Азар, сыграв на добивании после удара Лоика Реми.

    Отметим, «Арсенал» доигрывал матч вдевятером. В конце первого тайма с поля за стычку с Диего Костой был удален Габриэль Паулиста, а во второй половине «канониры» лишились Санти Касорлы.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур.

    Голы: 1:0 — Зума, 51; 2:0 — Азар, 90.
    Челси: Бегович, Иванович, Аспиликуэта, Зума, Кэйхилл, Матич, Азар, Фабрегас (Микел, 91), Оскар (Рамирес, 48), Педро, Коста (Реми, 81).
    Арсенал: Чех, Монреаль, Косиельни, Паулиста, Бельерин, Озил (Окслейд-Чемберлен), Рэмзи, Коклен (Чамберс, 46), Касорла, Санчес (Жиру, 73), Уолкотт.
    Удаления: Паулиста, 45; Касорла, 78.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 16:41
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    Комментарии (16)
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    Pres Arsenal
    1442670437
    Не будет Арсенал в Англии чемпионом никогда,ему просто никто не даст.Будут по очереди то Челси,то Манчестер Сити,короче те кто побогаче и могут купить всё,даже судьев.Не безгрешный в Англии чемпионат,так же коррупция есть как и везде,но там всё замалчивается. Пусть мне кто-то хотя бы объяснит-почему человек которого должны были удалить вообще доиграл до 81-й минуты?
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    LMI
    1442670608
    Победы от Арсенала не ждал, практически был уверен, что проиграем. Но вот что Челси в лице Диего Косты будет так подло выглядеть - не ожидал, хотя этот ... еще тот фрукт. Не ожидал, что судья так лихо раздербанит состав Арсенала на ближайшие игры в АПЛ. Теперь думаю практически уверен, что Тоттенхему в кубке Лиги мы проиграем.
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    89388900185
    1442674499
    сволочь судья и коста сволочь
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    89388900185
    1442674536
    не навижу теперь челси из за косты обезьяны
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    fapalkas
    1442674790
    Коррупция не только в российской бомже-лиги !!!!!жаль что арсенал проигрывая в 9 не отомстили главной макаке из Челси,могли сломать бы ногу)))
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    GGGringOOO
    1442678390
    С поражению от Арсенала началось падение, надеюсь, что после этой игры все прийдет на свое место. С победой, мужики.
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    Asbjorn
    1442678571
    Представляю сколько было бы разговоров от Маура, если бы в сторону Челси такие решения были приняты
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    kachan63
    1442684160
    Всё было сделано мастерски. Браво, Коста! Развёл и лоха Паулисту, и судейку Дина.
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    murakami777
    1442722874
    Убл*дка Косту одинаково не любят ни в Бразилии (за предательство) ни в Испании (за плохую игру за сборную и антифутбол)...теперь он стал главным убл*дком АПЛ на пару с Мауром...сочувствую истинным фанатам Челси - такого удара по имиджу клуба не припомню
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    ologreds
    1694997141
    numo442858
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