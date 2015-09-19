Лобанцев: «Хочется проявить себя в «Крыльях» и вернуться в «Локомотив»

Голкипер «Локомотива», выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, Мирослав Лобанцев рассказал о своих дальнейших планах.

Ты уезжал в «Крылья», чтобы играть. Но в итоге остаешься в запасе. Не обидно?

– Какие обиды?! Это работа. И все зависит от меня. Объективно в «Крыльях» больше шансов выйти и сыграть. Сейчас кубковые матчи будут, надеюсь в них себя проявить. В любой момент, как и всякий футболист, готов помочь команде. Вратарская позиция особенная. Тут не получится, как с полевыми игроками: вышел на 15 минут и сделал полезное действие. Если основной вратарь уверенно действует – нет смысла его менять.

– Наверняка говорил с тренерским штабом «Крыльев» о своей роли?

– Когда только пришел. Меня планировали просматривать неделю, но в итоге уже после трех дней сказали, что подхожу. Сказали, что все зависит от меня. Сейчас, по словам тренеров, мною довольны. Так что не опускаю рук и работаю на полную на тренировках! Делаю все, чтобы доказать – я пришел не сидеть на скамейке!

– Пройдет сезон 2015/16. Что дальше?

– Ох, ну, конечно, хочется заиграть на хорошем уровне, на уровне премьер-лиги. Проявить себя и вернуться в «Локомотив». Конечно, «Локо» – главный приоритет на будущее. Но сейчас я сосредоточен на «Крыльях Советов». Недавно у нас были выходные в Москве, даже хотел в Баковку съездить. Скучаю по ребятам, по атмосфере в команде. Но для меня главное сейчас – играть в футбол!