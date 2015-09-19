Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Моуринью: «Двери в нашу раздевалку открыты для Чеха, но только после игры»

    Моуринью: «Двери в нашу раздевалку открыты для Чеха, но только после игры»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью накануне матча с «Арсеналом» поделился ожиданиями от встречи с бывшим голкипером клуба Петром Чехом, который защищает ворота «канониров».

    «Пока игра не закончится, он будет нашим соперником, которому мы хотим забить. А вот после игры встреча с ним в подтрибунных помещениях – это совсем не то же самое, что с игроками, с которыми у тебя нет особой связи.

    До конца игры он для нас вратарь «Арсенала». А вот после матча, если он захочет зайти к нам в раздевалку, то двери всегда открыты», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2015 08:39
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997142
    numo442841
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+