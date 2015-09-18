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    • Матчи «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в 1/16 Кубка России будут транслироваться по «НТВ-Плюс»

    Матчи «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в 1/16 Кубка России будут транслироваться по «НТВ-Плюс»

    Встречи 1/16 Кубка России, в которых участвуют «Зенит», ЦСКА и «Спартак»,будут показаны на канале «НТВ-Плюс». Об этом рассказал начальник отдела программирования спортивных каналов «НТВ-Плюс» Владимир Горбачев.

    «Это матчи «Байкал» (Иркутск) — ЦСКА, «Волга» (Тверь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Волга» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва), которые пройдут 23 сентября», – сказал Горбачев.

    Сообщается также, что некоторые из перечисленных матчей будут транслироваться и по одному из каналов ВГТРК. О каких матчах и каком канале идет речь, пока не уточняется.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.09.2015 20:32
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    Комментарии (2)
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    Врач Зенита
    1442641531
    Вонючих бомжар, могли бы не показывать
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    ologreds
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