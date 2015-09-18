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    • Клюйверт: «Атака «Барселоны» лучше атаки «Реала», а Месси лучше Роналду»

    Клюйверт: «Атака «Барселоны» лучше атаки «Реала», а Месси лучше Роналду»

    Бывший нападающий «Барселоны» Патрик Клюйверт сравнил атакующие линии каталонского клуба и «Реала».

    «Фаворитом чемпионата я считаю «Барселону». Она ненамного сильнее «Реала», однако атакующая линия у нее лучше. Суарес – лучший центральный нападающий Примеры. В прошлом сезоне он часто играл на фланге и даже оттуда много забивал. Теперь он делает это еще лучше», – считает Клюйверт.

    Также голландец сравнил Месси и Роналду.

    «Думаю, Месси лучше Криштиану Роналду, однако достижения португальца тоже невероятны».

    Источник: AS

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    18.09.2015 19:12
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    Комментарии (7)
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    spectator
    1442594504
    и Роналду и Месси оба оч хороши , отличные футболисты и профессионалы своего дела , но лучший все равно Манэ Гарринча!
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    Hala Madrid
    1442600925
    В этот раз без продуктовых сравнений ? =)
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    KROFF
    1442601942
    А Шварцнеггер сильнее БрюсаЛи.
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    HardPony
    1442603874
    Клюйверт конечно хороший фетболер,но и Рон и Лео лучше его))
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    sold93
    1442608587
    очередной вброс на вентилятор этого поднадоевшего холивара
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    Elnan
    1442655598
    Атака Голландии сильнее атаки Турции, но продули 3-0. Так что о сборной беспокойся
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    ologreds
    1694997146
    numo442793
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