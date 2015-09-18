Моуринью может быть дисквалифицирован за сексизм

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью может быть дисквалифицирован. Футбольная ассоциация Англии начала расследование инцидента, случившегося в матче первого тура Премьер-лиги «Челси» – «Суонси Сити». Предметом расследования является поведение наставника синих в отношении врача команды Евы Карнейро. После матча Моуринью позволил себе критику в адрес медицинского штаба команды, а также использовал нецензурную брань и оскорбления.

Сообщается, что в FA прислано анонимное письмо с обвинениями в сексизме в адрес главного тренера «Челси». Отметим, в случае признания вины Моуринью, ему грозит пять матчей дисквалификации.