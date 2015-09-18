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    Моуринью может быть дисквалифицирован за сексизм

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью может быть дисквалифицирован. Футбольная ассоциация Англии начала расследование инцидента, случившегося в матче первого тура Премьер-лиги «Челси» – «Суонси Сити». Предметом расследования является поведение наставника синих в отношении врача команды Евы Карнейро. После матча Моуринью позволил себе критику в адрес медицинского штаба команды, а также использовал нецензурную брань и оскорбления.

    Сообщается, что в FA прислано анонимное письмо с обвинениями в сексизме в адрес главного тренера «Челси». Отметим, в случае признания вины Моуринью, ему грозит пять матчей дисквалификации.

    Источник: The FA

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    18.09.2015 17:48
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    spectator
    1442594279
    и каких только обвинений нет в этой гейропе)))) сексизм , ну надо же))))))
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    Asbjorn
    1442597175
    У Жозе колпак совсем течёт
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    HardPony
    1442603932
    Бабу нового чем-то обидел?))
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    nim-
    1442607738
    Да, да, конечно! Моур не хотел пускать мед. штаб на поле, потому что там была баба! Бабам не место на футбольном поле, считает Моур! Это оскорбительно! Как он посмел?! Полный кртинизм, бл... *рукалицо*
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    ologreds
    1694997146
    numo442785
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