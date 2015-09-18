Созин: «Наши команды в еврокубках чаще всего тащат легионеры»

Футбольный эксперт и член комитета по этике Андрей Созин затронул тему пользы лимита на легионеров после дебюта наших команд в еврокубках.

«Лимит поменяли до «5+6» буквально перед стартом чемпионата. Сейчас говорят о планах дальнейшего ужесточения. Наверное, следующий сезон начнeм уже с лимитом «6+5». При почти полной поддержке сокращения числа легионеров мы видим, что на практике все не совсем гладко. Например, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» в своих еврокубковых матчах, не будучи стесненными лимитом, поставили в стартовый состав лишь по три россиянина.

Хотелось бы услышать по этому поводу мнение тех, кто выступает за жесткий лимит. Товарищи, как вы объясните этот парадокс? Не напрашивается ли вывод, что, имея 5-6 россиян в составе, тяжело решать сложные задачи в Европе? Ведь даже «Краснодар», который делает ставку на своих, имеет лучшую академию и приглашает россиян, всe равно «нарушает» лимит в еврокубках. Может, дело в том, что наши игроки не являются лидерами в своих командах?

Ведь пока надежда сборной Шатов сидел в запасе, результат в Валенсии сделала «сладкая парочка» стоимостью в 100 миллионов Халк – Витсель. Да и раньше наши команды в Европе тащили чаще всего легионеры. Например, в ЦСКА эстафету друг другу передавали Карвалью, Вагнер, Думбия. В «Зените» запевалой был Данни, сейчас – Халк. Где те россияне, которые, освободившись из-под легионерского гнета, должны расцвести пышным цветом? Таковых немного, и все они давно в сборной. Поэтому, когда я слышу, что ужесточение лимита сразу увеличит число кандидатов в сборную, появляется мысль о том, что мы хотим пить из пустой чашки. Может, мы все-таки создадим реальную программу подготовки кадров, а уже потом станем защищать их от засилия иностранцев? Уверен, что когда программа развития детско-юношеского футбола заработает, лимит в России отомрет сам по себе – клубы сами станут ставить хоть 8, хоть 11 россиян в состав!», – заявил Созин.