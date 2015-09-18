Баскаков: «При Толстых в РФС была Бастилия»

Бывший арбитр ФИФА Юрий Баскаков, работавший в судейском департаменте при Роберто Розетти, рассказал о причинах ухода из РФС.

– В судейском департаменте вы были заместителем Розетти. Почему ушли?

– Президентом РФС стал Толстых, и через полтора месяца я написал заявление. Работать с этим человеком невыносимо. Сейчас читаю про ордынский период Руси, монгольское иго. Много цитат Чингисхана. Он говорил: «Власть стоит на двух ногах – строгость и справедливость. Если одна нога короче другой, долго не удержишься». Вот это – про Николая Александровича.

– У вас и прежде были сложные отношения?

– Наоборот! Ни единого конфликта! А тут изо дня в день слышу: «Нет ли желания расстаться?» Очень скоро желание появилось. Но увидев мое заявление, Толстых внезапно раскричался: «Да я тебя сгною, жизни не дам, о тебе скоро забудут!»

– Ответили?

– Молча развернулся и вышел. Сегодня могу Николая Александровича поблагодарить. Многое в жизни переосмыслил, пообщавшись с Толстых. Хоть я по натуре и добрый человек, ловил себя на мысли, что иногда ничем от него не отличаюсь. Так с людьми нельзя. Зайдите завтра в РФС!

– Что обнаружим?

– Открыты настежь все двери. Улыбки, музыка. А что было? Бастилия! Окна задраены, тишина, как в покойницкой.