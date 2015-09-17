Кан встал на защиту Тер Штегена

Бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан прокомментировал гол, пропущенный голкипером «Барселоны» Марком-Андре Тер Штегеном в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

«Если вы меня спросите была ли это вратарская ошибка, я так не думаю. Занимать позицию, высоко выдвигаясь от ворот, часть его игры, и это то, чего требуют от голкиперов сейчас. Это имеет свои преимущества, урезает атакующие возможности соперника, но при этом есть и определенные риски, с которыми нужно считаться.

В мое время так играл только Йенс Леманн, и он привлекал внимание. Теперь этот стиль широко распространен», – сказал Кан.