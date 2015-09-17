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    Кан встал на защиту Тер Штегена

    Бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан прокомментировал гол, пропущенный голкипером «Барселоны» Марком-Андре Тер Штегеном в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

    «Если вы меня спросите была ли это вратарская ошибка, я так не думаю. Занимать позицию, высоко выдвигаясь от ворот, часть его игры, и это то, чего требуют от голкиперов сейчас. Это имеет свои преимущества, урезает атакующие возможности соперника, но при этом есть и определенные риски, с которыми нужно считаться.

    В мое время так играл только Йенс Леманн, и он привлекал внимание. Теперь этот стиль широко распространен», – сказал Кан.

    Источник: Football Espana

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    17.09.2015 17:32
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    Комментарии (5)
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    PNZ1985
    1442500839
    сам ШАО КАН!
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    Serjinho
    1442501412
    энрике сказал, что это было требованием к игре штегена, какие еще вопросы могут быть. бывает, залетает подобные. 1%, не более
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    Asbjorn
    1442504403
    Там вообще мяч безумно залетел, да и не один вратарь не стоит во вратарской или на линии когда мяч в центре поля находится
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    HardPony
    1442512521
    все равно отличный кипер
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    ologreds
    1694997154
    numo442675
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