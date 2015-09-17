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    • Моуринью: «Я остаюсь лучшим тренером вне зависимости от того, выигрываем мы или нет»

    Моуринью: «Я остаюсь лучшим тренером вне зависимости от того, выигрываем мы или нет»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью посетовал на несправедливую критику в свой адрес.

    «Есть некоторые люди, которые не ценят успех. Статус Уэйна Руни приравняли к катастрофическому, затем, когда он побил рекорд сборной Англии, он внезапно стал лучшим игроком в истории английского футбола. Руни остается фантастическим игроком, даже когда он не забивает.

    Я же остаюсь фантастическим тренером, когда я выигрываю матчи, и когда проигрываю тоже. Тебя все время оценивают то хорошо, то плохо, но такого не может быть. Эксперты и критики получают большие деньги не за то, чтобы говорить очевидные вещи. Они должны демонстрировать гениальный анализ ситуации, иначе они не заслуживают тех денег, что получают», – заявил Моуринью.

    Источник: Skysports

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    17.09.2015 14:14
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    Комментарии (3)
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    l.p
    1442489039
    Ох ты какой.
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    fenomen1983
    1442520142
    Мля!!!такой нарцисс!был бы попроще хоть немного
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    ologreds
    1694997156
    numo442647
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