Бабаев: «ЦСКА не получал предложений по трансферам этим летом»

Во время летнего трансферного окна в ЦСКА не поступало предложений по покупке игроков. Об этом рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев.

«Были звонки, неформальное общение, однако до предметных разговоров о приобретении того или иного футболиста дело не дошло. Замечу, что и у нас самих не было задачи с кем-либо расстаться. С экономической точки зрения ситуация, конечно, сейчас непростая, но все же не до такой степени, чтобы расставаться с нужными нам игроками. Хотя колебания курсов валют, безусловно, больно бьют по нашему бюджету.

Тем не менее мы стараемся сохранять костяк команды. Конечно, если приходит предложение от европейского топ-клуба, мы обязаны его рассмотреть.Либо может произойти, как в случае с Вагнером Лав, когда поступило предложение, от которого нельзя было отказаться», – отметил Бабаев.