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    • Сегодня УЕФА назначит представителя по Крыму и может признать Косово

    Сегодня УЕФА назначит представителя по Крыму и может признать Косово

    Исполком УЕФА на сегодняшнем заседании назначит специального представителя организации по Крыму. После этого в специальном документе должен быть определен статус Крымского футбольного союза и основания его деятельности под эгидой УЕФА. Доклад по Крыму на заседании Исполкома сделает Франтишек Лауринец, который в этом году нанес визит на полуостров.

    Кроме того, будет рассмотрен вопрос о включении в УЕФА Федерации футбола Косова, которая на данный момент лишь частично признана ФИФА. Если организация признает Косово, то сборная этого непризнанного государства может принять участие в отборочном цикле к чемпионату мира 2018 года.

    Источник: ТАСС

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    17.09.2015 09:12
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    Комментарии (6)
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    Igreks
    1442475204
    НамКрыш)))))
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    kidd-75
    1442485024
    Kosovo je Srbija Крым есть Россия
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    Vadimlazarev
    1442489041
    Ну тогда признайте и Приднестровье пжлста
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    Факел-Воронеж-36
    1442489796
    Слава Сербии!
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    ologreds
    1694997158
    numo442617
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