Сегодня УЕФА назначит представителя по Крыму и может признать Косово

Исполком УЕФА на сегодняшнем заседании назначит специального представителя организации по Крыму. После этого в специальном документе должен быть определен статус Крымского футбольного союза и основания его деятельности под эгидой УЕФА. Доклад по Крыму на заседании Исполкома сделает Франтишек Лауринец, который в этом году нанес визит на полуостров.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о включении в УЕФА Федерации футбола Косова, которая на данный момент лишь частично признана ФИФА. Если организация признает Косово, то сборная этого непризнанного государства может принять участие в отборочном цикле к чемпионату мира 2018 года.