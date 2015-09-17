Лига чемпионов. «Арсенал» проиграл «Динамо» З, «Олимпиакос» уступил «Баварии»

Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе F.

«Арсенал» неожиданно проиграл на выезде загребскому «Динамо», а «Бавария» также в гостях крупно обыграла «Олимпиакос» – голы на счету Мюллера и Гетце.

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

Динамо (Хорватия) – Арсенал (Англия) 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Окслейд-Чемберлен (в свои ворота), 24; 2:0 – Фернандес, 58; 2:1 – Уолкотт, 79.

Олимпиакос (Греция) – Бавария (Германия) 3:0 (0:0) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

Голы: 0:1 – Мюллер, 52; 0:2 – Гетце, 89; 0:3 – Мюллер (с пенальти), 90