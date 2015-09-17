Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Лига чемпионов. «Арсенал» проиграл «Динамо» З, «Олимпиакос» уступил «Баварии»

    Лига чемпионов. «Арсенал» проиграл «Динамо» З, «Олимпиакос» уступил «Баварии»

    Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе F.

    «Арсенал» неожиданно проиграл на выезде загребскому «Динамо», а «Бавария» также в гостях крупно обыграла «Олимпиакос» – голы на счету Мюллера и Гетце.

    Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

    Динамо (Хорватия) – Арсенал (Англия) 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Окслейд-Чемберлен (в свои ворота), 24; 2:0 – Фернандес, 58; 2:1 – Уолкотт, 79.

    Олимпиакос (Греция) – Бавария (Германия) 3:0 (0:0) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

    Голы: 0:1 – Мюллер, 52; 0:2 – Гетце, 89; 0:3 – Мюллер (с пенальти), 90

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2015 00:17
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997158
    numo442595
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+