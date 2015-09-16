Видеотрансляция матча «Олимпиакос» – «Бавария» – на «Бомбардире»

Никому на стадионе «Олимпиакоса» в Пиреях не бывает легко, так как местная публика знает, как нужно поддерживать свою команду, и вряд ли приезд грозной «Баварии» испугает бесстрашных греков. Оба клуба в своих чемпионатах пока не знают очковых потерь и подходят к этому матчу с победными серями и уверенностью в своих силах. Примечательно, что несмотря на то что и те, и другие являются регулярными участниками Лиги чемпионов, между собой они еще не встречались, а значит сегодняшняя игра сразу войдет в историю.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало матча в 21:45, не пропустите!