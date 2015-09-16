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    Голкипер женской сборной России: «Акинфеев не всемогущий»

    Голкипер женской сборной России Эльвира Тодуа прокомментировала «черную» серию вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, который пропускает мячи в Лиге чемпионов на протяжении 32 матчей подряд.

    «Говорю как вратарь, что эти темы просто бесполезно обсуждать. Не понимаю прессу, болельщиков и экспертов, которые пытаются как можно выше поднять данный вопрос. Это футбол, другая команда тоже создает много опасных моментов. И к его великому счастью, а может и сожалению, он вратарь, и защищать ворота – это наша работа. Но мы не всемогущие, и мячи, естественно, забиваются. Мы же не роботы. Плюс соперник же был не какой-то середнячок Премьер-лиги, а крепкий немецкий клуб. Лига чемпионов – это другой уровень, совершенно. Пусть ему хоть два гола забьют, главное, чтобы команда набирала три очка. При таком раскладе он не сильно расстроится», – сказала Тодуа.

    Полностью интервью с Эльвирой Тодуа читайте на нашем сайте в ближайшее время.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 12:48
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