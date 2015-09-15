Моуринью: «Синдром третьего сезона»? Не задавайте глупые вопросы»

Наставник «Челси» Жозе Моуринью раскритиковал журналиста, который предположил, что команды португальца всегда показывают плохие результаты в третьем сезоне.

«Посмотрите на мой третий сезон в «Порту» – не было третьего сезона. Посмотрите на третий сезон в «Интере». Его тоже не было. В первый раз в третьем сезоне с «Челси» я выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, играл в полуфинале Лиги чемпионов. В третьем сезоне в «Реале» я выиграл Суперкубок, уступил в финале Кубка Испании и был в полуфинале Лиги чемпионов. Это мои третьи сезоны. Откройте Google и посмотрите все сами, а не задавайте глупые вопросы. Просто поищите в интернете. Это глупый вопрос», — заявил португалец.