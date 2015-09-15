Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Марлос: «Нужна предельная концентрация в первые 15 минут»

    Полузащитник «Шахтера» Марлос рассказал, чего он ждет от игры против «Реала» в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

    «Нас ждет сложный матч, к которому мы очень долго готовились. Уверен, что это наш шанс продемонстрировать, что такое «Шахтер» и что он может», – говорит Марлос.

    По мнению футболиста, «Реал» начнет матч с мощного натиска.

    «Мы должны быть готовы к стартовому натиску, нужна предельная концентрация в первые 15 минут матча. Знаем, насколько соперник силен и насколько мощным будет их давление. Повторюсь, у нас просто обязаны быть полное внимание к игре и концентрация».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2015 01:01
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997172
    numo442394
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+