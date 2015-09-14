Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Гершкович: «Все идет к тому, что «Зенит» расстанется с Виллаш-Боашем»

    Гершкович: «Все идет к тому, что «Зенит» расстанется с Виллаш-Боашем»

    Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал о своем видении ситуации в «Зените». Он считает, что отставка главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша была бы верным решением.

    «Это было бы правильным решением. Последние игры «Зенита» убеждают меня в том, что в коллективе пропал дух, нет огня и задора. Чувствуется какая-то обреченность. Все идет к тому, что клуб расстанется с португальским специалистом», – говорит Гершкович.

    Он уверен, что руководство «Зенита» сумеет найти оптимальный способ расставания с наставником.

    «Здесь все упирается в условия контракта — как договорятся. Расторгать соглашение и платить неустойку невыгодно для клуба. В руководстве «Зенита» работают грамотные люди. Думаю, они найдут правильный выход из сложившейся ситуации. Понятно, что Виллаш-Боаш не согласен с правилами и законами в российском футболе. Дело в том, что принят закон, и ему нужно подчиняться. Вот и все. Зачем плакаться? Надо нормально работать».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2015 21:56
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Garrincha58
    1442260716
    кто еще желает высказаться Гершковичу то что теперь налог на иностранных тренеров отменили так что пусть не плачет
    Ответить
    ologreds
    1694997173
    numo442375
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+